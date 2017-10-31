صراحة – الطائف : يرعى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني , مساء غد حفل تخرج طلاب الدفعة الأولى من طلاب الكلية العالمية للسياحة والفندقة ( كلية نياجرا الكندية ) بالطائف وذلك بمسرح فندق أوالف .

وأوضح عميد كلية نياجرا الكندية بالطائف جيف ستيوارت ، أن الكلية تتشرف بإقامة حفل تخريج أول دفعة لطلابها وطلاب الدبلوم المساعد والبالغ عددهم ٣٤ طالباً , إضافة إلى تكريم موظفي فندق أوالف الذين اجتازوا برنامج اللغة الانجليزية وعددهم ١٧ موظفاً .

وأشار ستيوارت إلى أنه سيتم تقديم عرض مرئي لطلاب الكلية باللغة الإنجليزية كما سيتم تكريم راعي الحفل معالي محافظ الطائف وتكريم الرئيس التنفيذي لشركة العبيكان القابضة الدكتور محمد الأنصاري.