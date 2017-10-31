صراحة – الرياض : تقدم فريق الشعلة إلى المركز الثاني في دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم في جولته الثامنة ، عقب تغلبه على ضيفه المجزل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج .

وارتفع رصيد الشعلة إلى13 نقطة بفارق نقطتين عن الطائي المتصدر الذي يخوض لقاءه غدا مع فريق ضمك ، وتوقف رصيد المجزل عند 9 نقاط بالمركز العاشر .

وخسر فريق النهضة من هجر بهدف دون رد، ليرتفع رصيد هجر إلى 12 نقطة بالمركز الخامس ، وتوقف رصيد النهضة عند 11 نقطة بالمركز الثامن .

وتعادل فريق العروبة ونجران بهدفين لكل منهما ، ليكون رصيد العروبة 12 نقطة بالمركز الثالث ورصيد نجران 7 نقاط بالمركز الثالث عشر