صراحة – وكالات : ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن المشتبه به في تنفيذ هجوم منهاتن، هو شاب (29 عاما) من أوزبكستان، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2010.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن مسؤولين قولهم، إن الشرطة اعتقلت المشتبه به، وإنه يُعالج حاليا في مستشفى.

وأضاف المسؤولون، أنه يتم التحقيق في الحادث على أنه عمل إرهابي، فيما ذكر شهود عيان، أن المشتبه به صاح أثناء تنفيذ الهجوم قائلا “الله أكبر”.

كما أشارت وسائل إعلام أخرى، إلى أن اسم الشاب “سيف الله صايبوف”، وهو أوزبكستاني من سكان ولاية فلوريدا، وجاء إلى الولايات المتحدة في 2010.

وكان المشتبه به نفذ عملية دهس مشاة بسيارة نقل للبضائع، في حي منهاتن الشهير وسط نيويورك مستهدفا عددا من راكبي الدراجات الهوائية، والمارة، وتسبب بمقتل 8 أشخاص وجرح 12 آخرين.