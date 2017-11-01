صراحة – محمد المحسن : أغلقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة ” القسم النسوي ” إحدى الحضانات المخالفة بحي الضباط.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة سعت خلال الفترة الماضية إلى تكثيف حملاتها الرقابية حيث شملت نشاطات المشاغل واستوديوهات التصوير النسائية وبيع المستلزمات والملابس الجاهزة والأقمشة النسائية؛ ومحلات بيع أدوات التجميل؛ بالإضافة إلى المراكز التجارية النسائية وغير ذلك من الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تمارسها.

وأوضحت رئيسة القسم النسوي ليلى الشريف انه تم الاغلاق الفوري للحضانة مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية؛ بعد ضبط عدد من المخالفات المتمثلة في عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط؛ قدم المبنى المستخدم وتهالكه.

وأكدت الشريف أن هذه الاعمال تأتي ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها مراقبات الإدارة النسائية لتطبيق النظام والعمل على التقليل من المخالفات؛ وتفعيل دور العمل بالقسم النسائي.