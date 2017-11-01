صراحة – فيصل القحطانى : أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، فتح أبواب قرية ذي عين التراثية مجاناً للزوار والجمهور من داخل المنطقة وخارجها، وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس خلال الفترة من 18- 20 / 2 / 1439هـ .

وأوضح مدير القرية يحيى عارف، أن فتح أبواب القرية يأتي بمناسبة انطلاق الملتقى الأول للآثار في المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الثلاثاء القادم في مدينة الرياض، وذلك لما للملتقى من أهمية كبيرة على مستوى المملكة، وحرصاً على تعزيز أهمية الآثار .

من جانبه أشاد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر محمد الشهري، بالسماح بدخول الزوار لقرية ذي عين مجاناً، بهدف التوثيق والتعريف بالجهود التي بذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة عبر التاريخ .