صراحة – فيصل القحطانى : تنفذ أمانة الطائف مواقف سيارات متعددة الأدوار في ساحة السليمانية بالقرب من المنطقة التاريخية بوسط المدينة، وذلك ضمن جهود احتواء الكثافة المرورية بالموقع، وتوفير مواقف سيارات للمتسوقين .

ويسهم المشروع في دعم الحركة التجارية والسياحية بوسط الطائف، خاصة بعد أن نفّذت الأمانة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع تطوير المنطقة التاريخية وسوق البلد القديم .

وتعمل الأمانة على تعزيز الخدمات بالموقع الذي سيتم من خلاله تحويل أحد أشهر الشوارع المحيطة إلى مسار للمشاة مع تخصيص مواقع للأعمال الثقافية والفنية ومطاعم ومسطحات خضراء وخدمات مساندة، وسيترافق ذلك بتحويل المواقف المحيطة بالمنطقة المركزية إلى مدفوعة .