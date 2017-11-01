صراحة – محمد المحسن : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة, طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمنطقة, للمشاركة في مسابقة السلامة “شارك وأبدع” التي تنظمها الإدارة العامة للتوعية الوقائية بالمديرية العامة للدفاع المدني, بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم .

وتتضمن المسابقة التي تستمر ثلاثة أسابيع، العديد من المحاور منها, أفضل رسمة, وأفضل فيديو توعوي, وأفضل قصة قصيرة, على أن يتم تسليم الأعمال المشاركة على البريد الإلكتروني ( competitions@saudidcd.com )، في موعدٍ أقصاه غرة شهر ربيع الأول القادم .