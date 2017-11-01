صراحة-واس:نظّمت جامعة حائل أمس فعاليات أسبوع التوعية المرورية بعد صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وذلك على مسرح مجمع الطالبات بحي آجاء بحائل.

وأوضحت الجامعة أنّ الفعالية التي اشتملت على محاضرة استهدفت منسوبات وطالبات الجامعة، تضمنت شرحاً مفصلاً عن السلامة المرورية والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية من قائدي المركبات بهدف الحد أو منع وقوع الحوادث المرورية – بإذن الله – .

كما تضمنت المحاضرة توضيح سلوكيات القيادة الآمنة والالتزام بها، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة ينبع أساسًا من إدراك الفرد بأهمية الحفاظ على مجتمعه وأفراده .

وفي نهاية المحاضرة استعرضت الإشارات واللوحات المرورية التحذيرية والغرض من وجودها، إلى جانب توضيح أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض السائقين، كما تم استعراض بعض الصور التي تحتوي على صور لإشارات المرور وشرح معانيها، وصور توضح أهم عناصر السلامة المرورية داخل المركبة .