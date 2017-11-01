صراحة-الرياض:استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس الأول بمقر الأمانة العامة بجدة, كلاًّ من وزير النقل البحري شاه جاهان خان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش السيد شهريار علام.

وتمحورت محادثات الطرفين حول جملة من القضايا المهمة، ومنها وضعية مسلمي الروهينجيا المرحَّلين قسراً والمقيمين في ملاجئ في بنغلاديش، كما التمس الجانبُ البنغالي دعم ترشيح بلاده لإعادة انتخابها في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.

وأشاد الدكتور العثيمين من جهته بالجهود الإنسانية التي تبذلها بنغلاديش باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الروهينجيا، مؤكداً على موقف المنظمة الداعم لبنغلاديش في جميع مساعيها للتخفيف من معاناة هذه الأقلية العرقية المهجَّرة .