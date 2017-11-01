صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان ” شكر النعم “، وذلك بجامع السمير في حائل.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد فهد العميري، ضمن مناشط المكتب التوجيهية .