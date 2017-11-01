“شكر النعم” .. محاضرة بتعاوني جنوب حائل 01/11/2017 11:54 ص | المحاضرات | 0 تعليقات صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان ” شكر النعم “، وذلك بجامع السمير في حائل. وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد فهد العميري، ضمن مناشط المكتب التوجيهية . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا شرح “كتاب زاد المستقنع” درس علمى بتعاونى المشعلية غدًا صراحة – نواف العايد : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية, بالتعاون مع فرع وزارة... شرح “كتاب زاد المستقنع” درس علمى بتعاونى المشعلية غدًا المزيد محاضرات بتعاوني شمال حائل غداً صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل غداً عدداً من المحاضرات بعنوان... محاضرات بتعاوني شمال حائل غداً المزيد فرع الشؤون الإسلامية بنجران يواصل تنفيذ برامجه الدعوية صراحة-نجران:يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران،مُمثلا بالمكاتب التعاونية, تنفيذ... فرع الشؤون الإسلامية بنجران يواصل تنفيذ برامجه الدعوية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني