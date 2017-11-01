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“شكر النعم” .. محاضرة بتعاوني جنوب حائل

01/11/2017 11:54 ص | المحاضرات | 0 تعليقات

 

صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان ” شكر النعم “، وذلك بجامع السمير في حائل.
وتأتي المحاضرة التي يلقيها خالد فهد العميري، ضمن مناشط المكتب التوجيهية .

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