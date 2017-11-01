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أمطار غزيرة على منطقة جازان

01/11/2017 12:37 م | المناطق | 0 تعليقات

 

صراحة-جيزان:هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظة الدرب ومركز الشقيق وعدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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