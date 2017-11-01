أمطار غزيرة على منطقة جازان 01/11/2017 12:37 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة-جيزان:هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظة الدرب ومركز الشقيق وعدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا أمير نجران يبحث خطة توثيق الأراضي الزراعية وتحويل مركز “البستنة” إلى متنزه صراحة-نجران:بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم،... أمير نجران يبحث خطة توثيق الأراضي الزراعية وتحويل مركز “البستنة” إلى متنزه المزيد صحة الشرقية جاهزة لمواجهة الغبار وتهيب بعدم الخروج إلا للضرورة صراحة-الرياض: أكدت صحة الشرقية أن مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحة الأوليه جاهزة بعون الله للأجواء التي... صحة الشرقية جاهزة لمواجهة الغبار وتهيب بعدم الخروج إلا للضرورة المزيد أمانة الطائف تنفذ مواقف سيارات متعددة الأدوار في ساحة السليمانية صراحة – فيصل القحطانى : تنفذ أمانة الطائف مواقف سيارات متعددة الأدوار في ساحة السليمانية بالقرب من المنطقة... أمانة الطائف تنفذ مواقف سيارات متعددة الأدوار في ساحة السليمانية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني