صراحة-نجران:بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم،... أمير نجران يبحث خطة توثيق الأراضي الزراعية وتحويل مركز “البستنة” إلى متنزه