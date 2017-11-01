صراحة-الرياض:يستأنف المنتخب السعودي للتايكوندو غداً، تدريباته في معسكره الإعدادي بكرواتيا , استعدادًا للمشاركة في بطولة كرواتيا الدولية وبطولة باريس الدولية .

وضمت تشكيلة المنتخب بقيادة المدرب عزيز أشرقي 12 لاعباً هم رداد الشريف ، وفيصل العلي ، وسامي هزازي ، وعبدالله الزعاقي ، وعبدالله القرني ، وهشام بن دوخي ، وعلي المبروك ، ونواف آل مداوي ، ومحمد السويق ، ورياض الظافري ، وفراس غانم ، وسعود المولد ، وأحمد المولد .

وأوضح مدير المنتخبات محمد الحبابي، أن هناك خطط للإعداد تم تجهيزها مع بداية الموسم الحالي لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وأولمبياد الشباب بالأرجنتين.