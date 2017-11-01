صراحة-الرياض: أكدت صحة الشرقية أن مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحة الأوليه جاهزة بعون الله للأجواء التي تشهدها المنطقة هذه الأيام من تغيرات عوامل جوية تتمثل في حالة الغبار الحاليه ، ونصحت مراعاة عدم الخروج في حال ساءت الأحوال الجوية إلا للأعمال الضرورية والابتعاد (قدر المستطاع) عن مثيرات الحساسية ، وتؤكد على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بالأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض ، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً حفاظاً على صحته وسلامته ، متمنيةً للجميع الصحة والسلامة.

وأوضحت صحة الشرقية أن مدير عام الشؤون الصحية د/ صالح السلوك أكد على مدراء المستشفيات والصحة العامة بمضاعفة الاستعدادات الطبية والفنية لاستقبال المرضى المصابين جراء الغبار (لا قدر الله) وذلك من خلال توفير الأدوية الخاصة بالحساسية والربو وأن تكون الكوادر الطبية والتمريضية على استعداد مضاعف لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمن يلزم ، مشيراً إلى أن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثراً بالغبار وبين أن عدد الحالات المصابة بأزمات الربو