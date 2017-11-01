صراحة-وكالات: انتخب شينزو آبي رئيسا لوزراء اليابان مرة أخرى يوم الأربعاء بعد الفوز الكبير الذي حققه التكتل الحاكم بزعامته في انتخابات الشهر الماضي وقبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وتعهد آبي (63 عاما) الذي يتولى المنصب منذ ديسمبر كانون الأول 2012 بإنعاش الاقتصاد وتعزيز الدفاع.

واستعاد الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الحر أغلبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت يوم 22 أكتوبر تشرين الأول مما يعطي دفعة لمسعى آبي لمراجعة الدستور الياباني السلمي الذي وضع بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يعيد آبي تعيين وزراء الحكومة الحالية ويكلفهم بوضع ميزانية إضافية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار 2018 تركز على رعاية الأطفال وزيادة الإنتاجية.

وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين اتفق آبي وترامب على العمل من أجل التصدي لجهود كوريا الشمالية في تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

وذكر ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء أن ترامب قال لآبي ”إنه يتطلع لزيارته لليابان وإن أمريكا تقف إلى جانب اليابان بنسبة مئة بالمئة ولا يوجد مجال للشك في التحالف بين اليابان وأمريكا“.

ونشأت علاقة صداقة بين الزعيمين منذ انتخاب ترامب للرئاسة ويعتزمان لعب الجولف سويا أثناء زيارة ترامب لليابان بين الخامس والسابع من نوفمبر تشرين الثاني.