صراحة-الرياض:التقى مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم تبوك خالد العمري في مكتبه بتعليم تبوك صباح اليوم مدير مركز اللجنة الاجتماعية بتبوك أسعد أبو هاشم وتناول اللقاء سبل الحد من ظاهرة افتتاح الحضانات والروضات المخالفة وغير المرخصة نظاماً بمنطقة تبوك ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن ضم جميع الأنشطة التعليمية التي تقدمها الجمعيات أو التنمية الاجتماعية لتكون تحت إشراف وزارة التعليم.

وأوضح العمري أن الهدف من هذا التعاون هو تصحيح وضع جميع الحضانات والروضات لتعمل بصفة نظامية كما حث جميع المستثمرين في هذا المجال على مراجعة مكتب التعليم الأهلي وتقديم الوثائق اللازمة حتى يتم دراستها من الإدارات المعنية ثم يتم إصدار التراخيص الرسمية لهم .