صراحة-وكالات:صعدت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين في السوق بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء المؤشرات على السياسة النقدية للبنك بعد اجتماعه على مدى يومين.

كما تراقب الأسواق أيضا عن كثب اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل واجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي يوم الخميس وبيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1275.36 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 1276.50 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات بينما قفزت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في عشرة أعوام بدعم من نمو اقتصادي عالمي قوي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.2 بالمئة إلى 16.88 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 928.40 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 992.47 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق يوم الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 995.90 دولار للأوقية.