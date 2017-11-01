صراحة-نجران:بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي والمساحة المهندس صالح بن محمد اللحيدان، سبل توثيق الأراضي الزراعية، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وإنشاء مدن زراعية، وزيادة المساحات الخضراء عبر التشجير، لمواجهة التصحر والزحف الرملي.

ونوّه سموه بأهمية مشروع تطوير وادي نجران، في استثمار الموارد المائية، ومعالجة الجفاف، فضلا عن تحقيق السلامة ودرء المخاطر، الذي جرى بفضل حكمة مشايخ وأعيان المنطقة، من خلال جلسة استثنائية بمجلس المنطقة .

وناقش سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الاستفادة من مركز أبحاث البستنة بتحويله أجزاء منه إلى متنزه زراعي، ودعمه ليكون واجهة سياحية متميزة بالمنطقة.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، المهندس محمد بن علي الشهري، ومدير عام مركز أبحاث البستنة المهندس علي بن عبدالله الجليل.