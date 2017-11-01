صراحة – محمد المحسن : منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ (7) ملايين ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الشمالية (الحدود الشمالية والجوف وتبوك)، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة ” .

ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الشمالية (الحدود الشمالية والجوف وتبوك) عبر 7 جمعيات خيرية ، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين ( 7.607 ) مستفيدين ومستفيدات ، شملت 3 فئات من رعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة .

وشمل الدعم الخيري من سمو ولي العهد ضمن مشروع دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية حتى هذا الأسبوع 9 مناطق في المملكة شملت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل ، فيما شمل الدعم الخيري هذا الأسبوع المنطقة الشمالية (الحدود الشمالية والجوف وتبوك ).