صراحة – خالد الحسين : احتفت الخطوط السعودية مساء أمس بالمنتخب السعودي للكاراتيه وعلى ارتفاع 38 ألف للرحلة رقم (sv226) القادمة من مدرية إلى الرياض مرورا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك عقب فراغ نجوم المنتخب من المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الإسبانية مدريد وحقق خلالها ميداليتين ذهبية وبرونزية .

ورحب قائد الطائرة ببعثة المنتخب ونجومنا الأبطال على الرحلة وهنأهم بالإنجاز الكبير للبطلين نواف المالكي وسند سفياني متمنيا للجميع رحلة سعيدة مع الخطوط السعودية وسط تصفيق حار من ضيوف “السعودية” على الرحلة ، وأعد طاقم الطائرة كعكة خاصة للترحيب بنجوم منتخبنا والاحتفاء بهم والتقاط الصور التذكارية بهذا المناسبة .

وقدمت الخطوط السعودية تذكرتين دوليتين على درجة رجال الأعمال هدية للبطلين نواف المالكي وسند سفياني بمناسبة حصولهما على الميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين

وعبر رئيس وفد المنتخب السعودي إلى بطولة العالم للكاراتيه ابراهيم الدرع عن سروره بهذا الإحتفاء والمبادرة غير المستغربة من الناقل الوطني في تكريم النجوم الرياضة السعودية ، وقال :

(اختارت الخطوط السعودية التعبير عن تقديرها بهذا الإنجاز الوطني بشكل مختلف وشاركت نجومنا فرحة الإنجاز المتمثل في تحقيق لاعب منتخب الكاراتيه نواف المالكي للميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين وزميله سند سفياني للميدالية البرونزية وتم الإحتفاء ببعثة المنتخب والبطلين على ارتفاع ٣٨ ألف قدم في الأجواء الإسبانية في الطريق إلى أرض الوطن ، ونيابة عن جميع أسرة اتحاد الكاراتيه أشكر الخطوط السعودية على هذه اللفتة والمبادرة غير المستغربة من الناقل للوطني المشارك دائما في كل افراح الوطن ، وعلى وفاء الخطوط السعودية الكبير تجاه البعثة السعودية وأبطال الوطن).

وعبر البطل نواف المالكي عن شكره وتقديره الكبيرين للخطوط السعودية على الإحتفاء والتكريم مضيفا: (أشعر بسعادة كبيرة لهذه اللفتة الرائعة وبإذن الله نواصل إسعاد الوطن دائما).

وقال البطل سند سفياني ان تكريم واحتفاء الخطوط السعودية يؤكد دور الناقل الوطني في دعم الرياضة والمنجزين ، مقدماً شكره وتقديره للخطوط السعودية لما وجده وزملاءه أثناء رحلتهم من مدريد إلى الرياض من ترحيب وتقدير واهتمام وكرم ضيافة .

كما تفاعلت اللجنة الأولمبية عبر حسابها على موقع التواصل :تويتر” مع مبادرة الخطوط السعودية في الإحتفاء ببعثة منتخب الكاراتيه على متن الطائرة القادمة من مدريد إلى الرياض ، وثمنت هذه اللفتة من الناقل الوطني في تكريم نجوم الوطن والإحتفاء بهم .

من جانبه أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية للاتصال المؤسسي المهندس عبدالرحمن الطيب أن احتفاء الناقل الوطني بنجوم وأبطال منتخب الكاراتيه الحائز على ميداليتين ذهبية وبرونزية هو أقل ما يمكن تقديمه لأصحاب الأداء المميز والنتائج التي تسهم في رفع راية الوطن في المحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الكبير الذي حققه البطلين نواف المالكي وسند سفياني متمنيا لهما ولمنتخب الكاراتيه ونجوم الرياضة السعودية في كافة الألعاب استمرار التقدم وتحقيق الإنجازات بإسم الوطن .