صراحة – نواف العايد : صرح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ان شرطة الدمام تمكنت بفضل من الله وتوفيقه من الاطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة شبان جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات عن تعرض مطاعم ومقاهي ومحال تموينات غذائية لعمليات سطو تكررت مؤخرا على فترات متفاوته بمدينة الدمام .

وقد اسفرت المتابعة الامنية عن تمكن فرقة متخصصة بالبحث الجنائي من رصد نشاط الشبان والقبض عليهم بفضل من الله وتوفيقه وضبط بحوزتهم على اقنعة وقفازات ومواد مخدرة والسلاح الناري المستخدم في الجريمة كما عثر بمعيتهم على فتاه عشرينية تبين انها متغيبة عن ذويها . وتم ايقاف المتهمين ليتولى المختصون بشرطة الدمام استكمال اجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلال للحوادث المتورطين في ارتكابها قبل ان يتم احالتهم لفرع النيابة العامة بالدمام .

وشرطه المنطقة الشرقية اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .والله الهادي الى سواء السبيل..