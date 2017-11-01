صراحة – فيصل القحطاني : أقامت كلية التقنية للبنات بنجران ورشة عمل بعنوان ” تطوير الذات ” بالتنسيق مع المدربه مريم آل سليم ، اليوم الاربعاء الموافق ١٢-٢-١٤٣٩هـ والذي تُسهم في اكساب المتدربه القدره ع معرفة ذاتها و سبل تطويرها ، واوضحت منفذة الدوره ان أبرز محاور الورشه تتمثل في (مفهوم الذات الفرق بين الذات والهويه كيف نصل لذواتنا سبل تعزيز الذات)

واضافت أن الهدف من التنسيق لتنفيذه مثل هذه الدورات يعود الى تحقيق (تطوير المتدربات وتعزيز الثقه واكسابهن المعرفة اللازمه لتطوير رؤيتها وصنع مستقبلها)

حيث بلغ عدد المتدربات الملتحقات بالبرنامج (٨٤ )متدربة من مختلف التخصصات واضافت ان المتدربات لديهن وعي كافي وتفاعل ورغبة للتعلم والذي حتماً يعود لنجاح دور المؤسسه وسعيهم لتطوير وتقديم البرامج التدريبيه حسب الطلب الكمي والنوعي ، وصغل جوانب التطوير والمعرفه لبنا سلوكيات العمل الحميده كما تتطلع دائما الى مثل هذه الشراكات المستمره وان يكون للفتيات بالمجتمع نصيب لحضور مثل هذه البرامج مباشرة او اون لاين

وفي الختام

طالبن المتدربات الى الزياده والتوسع في تفعيل مثل هذي الدورات والبرامج لحاجتهم اليها ..،

لما لها دور كبير في تنمية الذكاء والبديهه والقدرات العقليه وزيادة قوة شخصية الفتيات في مواجهة المواقف المحرجه والمصاعب وادراك متطلبات البيئه واستثمار كافة المواقف وتحويلها الى محطات تعلم وانحاز وعطاء لانها جزء من المجتمع ومن الوطن وتطمح بالسماح للمجتمع للحضور للدوره

وقد ثمنت مشرفة الانشطة اللامنهجيه بالكلية التقنية للبنات بنجران صالحه ال حصين هذه المشاركة المجتمعيه والتي بلا شك ستضفي جانباً إثرائياً لأهداف الانشطة و لمخرجات العملية التدريبيه مما يعتبر مؤشر إيجابياً لنجاح مثل هذه الشراكه .

واختتم البرنامج بتسليم شهادة شكر وتقدير وبوكيه ودرع لمنفذة الدوره نظير للجهود الرائعه في الاعداد والتقديم والتنفيذ من قبل مشرفة الانشطه .