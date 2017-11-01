صراحة – محمد المحسن : استقبلت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ، مؤخرا وفداً من جمعية “متلازمة النجاح الخيرية” برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المدير التنفيذي المهندس فيصل الشامي وضم الوفد عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة “متلازمة داون” ومرافقيهم وذلك في إطار برنامج تم إعداده لهذه الفئة ، وكان في استقبالهم رئيس الوحدة الاستراتيجية للأكاديمية الكابتن بدر بن أحمد العليان ومدير عام التدريب الكابتن عبدالمغني بن معيض الثبيتي .

وقد اشتملت الزيارة على جولة في مرافق الأكاديمية والاستماع إلى شرح لمراحل تدريب الطيارين وطاقم الخدمة الجوية ، إضافة إلى مشاهدة تدريب عملي على أجهزة محاكات الطيران وتمارين تدريب السلامة والإسعافات الأولية ضمن برنامج تم إعداده لتلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد الكابتن العليان أن الأكاديمية تستشعر دورها الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع وخصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة منوهاً بما تُعنى به هذه الجمعية من العناية والاهتمام بهذه الفئة الغالية ، فيما أعرب مسؤولو الجمعية ومرافقوهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لما تركته هذه الزيارة من أثر إيجابي لديهم .

وفي ختام الزيارة ، تم تقديم درع تذكاري من الجمعية إلى مسؤولي الأكاديمية معبرين عن شكرهم لاستضافة ذوي متلازمة النجاح والاهتمام بهم.

وتعد جمعية “متلازمة النجاح” من أولى الجمعيات بمدينة جدة التي تعنى بذوي “متلازمة داون” فوق الخمسة عشر سنة وتعمل تحت إدارة مجموعة من المتخصصين ومشاركة ودعم عدد من ذوي الشأن في مجال الشؤون الاجتماعية.