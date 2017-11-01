صراحة – خالد الحسين : واصلت بلدية محافظة القرية العليا حملتها المتعلقة بالصحة العامة “التلوث الخلطي” والمعدة من أمانة المنطقة الشرقية، والتي وجه بها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القرية العليا المهندس نقاء بن هزاع أبو هليبه أن البلدية قامت مؤخرا بحملات عن “التلوث الخلطي” وذلك للتأكد من فصل المواد الغذائية عالية الخطورة عند الحفظ والتخزين في وحدات التبريد .

وأضاف أن الحملة استهدفت المطاعم وما في حكمها وتم خلال الحملة زيارة 20 منشأة من أصل 55 خلال أول يومين من انطلاق الحملة وتم رصد 20 مخالفة وتوجيه انذارين واغلاق 11 محل وتم تحرير غرامات مالية على المخالفين .

كما دعت بلدية محافظة القرية العليا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرة الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية