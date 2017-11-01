صراحة – نواف العايد : أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الاحساء والتي تضم في عضويتها ( المحافظة – الشرطة – وزارة المالية – الزراعة – الأمانة ) إحداثات غير نظامية على موقع بمساحة 77 مليون متر مربع ، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجهات قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – في المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات بصفة مستمرة .

في حين أسهمت اللجنة خلال العام المنصرم 1438هـ في إيقاف وإزالة التعديات على أراضٍ حكومية في المحافظة تُقدر مساحتها بـ 60 مليون متر مربع لأكثر من 25 موقع ، حاول المتعدون عليها استغلالها في المتاجرة والكسب المادي وتحقيق المنفعة الشخصية لهم .

الجدير ذكره ان اللجنة لا تقوم بتنفيذ أي إزالة تعدي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة، بينما تتركز مهمتها الرئيسة في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخوله حق العمل وذلك من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها ، سواء أكان التبليغ من الجهات الحكومية أم المواطنين.