صراحة – فيصل القحطاني : نالت شركة الاتصالات السعودية STC جائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين بالشرق الأوسط، وتسلمتها خلال فعاليات المؤتمر الأوروبي للسعات الدولية Capacity Europe 2017 الذي أقيم في لندن مؤخراً، وتعتبر هذه الجائزة من الجوائز العالمية بقطاع الاتصالات، ويتم منحها من خلال الترشيح والمفاضلة بين المشغلين المميزين سنوياً، وتسلم الجائزة عن الشركة، نائب رئيس الاتصالات السعودية لوحده النواقل والمشغلين الدكتور حمود بن محمد القصير، عقب أن شارك بأحدي جلست الحوار الخاصة بالمؤتمر، التي تناولت القضايا الاستراتيجية لخدمات الاتصالات، والاتفاق على الأنشطة التعاونية للإسهام في دفع النمو في مجال النواقل والمشغلين ولتحفيز وتوفير البنية التحتية التي يحتاجها التطور في الخدمات الرقمية.

ويأتي حصول STC على الجائزة ليؤكد دورها الرائد في مجال خدمات النواقل والمشغلين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة الى تمتعها ببنية تحتية متطورة وتواكب مكانتها الاستراتيجية في المنطقة، كموقع يربط كافة دول الجوار ببعضها البعض، ومع بقية العالم بكفاءة واعتمادية عالية من خلال شبكتها الدولية بتقنية الألياف البصرية، والتي تعتبر الأضخم والأحدث على مستوى المنطقة، مما يعزز موقعها كمركز عالمي لربط القارات.