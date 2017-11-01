صراحة – نواف العايد : أبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، مدارس المنطقة بآلية التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الدراسي الجاري .

وأوضح مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض ، أنه تم فتح الترشيح اعتباراً من يوم 27 من شهر محرم المنصرم ، وسيغلق الترشيح الذاتي يوم 15 من شهر ربيع الثاني المقبل ، ولإدارات الموهوبين في الأول من شهر ربيع الثاني المقبل ، فيما سيتم التسجيل في برنامج قياس في الأول من شهر ربيع الأول المقبل ، ويغلق في 26 من شهر ربيع الآخر المقبل .

وأشار آل عواض إلى أنه سيتم تطبيق اختبارات مقياس موهبة يومي 16 و 17 من شهر جمادى الأولى المقبل ، وإعلان درجات الطلاب يوم 19 من شهر جمادى الآخرة المقبل ، كما تم تحديد يوم 17 من شهر رجب القادم موعداً لتوزيع الطلاب المقبولين على البرامج المختلفة ، داعياً الراغبين في معرفة المزيد عن المشروع إلى زيارة موقع إدارة الموهوبين من خلال الرابط : http://mohob.net/?page_id=1908 , مبيناً أن المشروع يهدف إلى بناء جيل علمي يمتلك مواهب في عدة مجالات تسهم في بناء الوطن .