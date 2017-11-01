صراحة – فيصل القحطاني : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.12 نقطة ليقفل عند مستوى 6948.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 79 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, والأهلية, والعالمية, والتأمين العربية, والدرع العربي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الاتحاد التجاري, ودور, وسيسكو, وبدجت السعودية, ووفا للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.44% و 2.94% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك، وكيان السعودية, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، والراجحي، وسوليدرتي تكافل هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 135.37 نقطة ليقفل عند مستوى 3242.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 410 صفقات.