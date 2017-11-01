صراحة – نواف العايد : أصدرت أمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي أكثر من 1837 رخصة متنوعة لمباني سكنية وصناعية وتجارية وتعليمية وصحية ومساجد ومبان حكومية أخرى .

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أن عدد الرخص التي صدرت خلال الفترة الأول من محرم من العام الماضي وحتى نهاية ذي الحجة من العام نفسه بلغت 1837 رخصة بناء تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد ، إضافة إلى رخص تعديل وتسوير .

وبين الشرعان أن رخص البناء بلغ عددها 1837 رخصة , فيما بلغ عدد رخص الترميم 63 ، في حين بلغ عدد رخص الهدم 16 والتسوير 72 و 63 رخصة لإضافة دور , ورخصة بناء ملحق أرضي وعلوي 69 رخصة .

كما بلغ عدد الرخص الصادرة لمباني سكنية وتجارية 1517 رخصة و 260 رخصة لمباني صناعية وتجارية و 21 رخصة لمباني تعليمية وصحية ومساجد ، إضافة إلى 39 رخصة أخرى لمبان اجتماعية وحكومية.

مما يذكر أن أمانة منطقة الجوف قد أوقفت استقبال الطلبات الورقية مع بداية العام تزامنا مع تطبيق خطة الوزارة للتحول البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق مستوى الأداء الحكومي الفعال لخدمة المستفيدين، وتسهيلاً على المواطنين والمكاتب الهندسية لتتمكن من الحصول على رخص البناء بكل يسر وسهولة، وتحقيق الجودة والتخلص من الإجراءات الروتينية والأرشفة الورقية , بالإضافة إلى سرعة المتابعة والتنفيذ للإجراءات والشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن والأمانة .