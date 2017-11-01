صراحة – فيصل القحطاني : تطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأسبوع المقبل الحملة التوعوية “ما نتساهل بيئتنا تستاهل ” لتشجيع التجار والموردين على استخدام المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وكذلك تشجيع المستهلكين على استخدام هذه المنتجات كونها الأفضل للصحة والسلامة العامة وصديقة للبيئة، وتأتي استمراراً لجهود الهيئة في العمل على حماية البيئة.

وأوضح نائب محافظ الهيئة للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر أن الحملة تنظمها الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى والمراكز والأسواق التجارية، وتأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المشتركة للجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل قد دخلت حيز التنفيذ وأصبح تطبيقها إلزامياً على جميع التجار والموردين بجميع المنافذ والأسواق، حيث تكاملت جهود عدد من الجهات الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لضمان التزام المصنعين والمستوردين بمتطلبات اللائحة.

وأفاد العسكر أن الهيئة قامت بجهود متنوعة لتعريف المصنعين والمستوردين بمتطلبات هذه اللائحة والمنتجات التي سيتم تطبيق اللائحة عليها، إلى جانب مراحل التطبيق الإلزامي، مشيراً إلى أنها كانت حريصة على التعريف بذلك قبل دخول مرحلة التطبيق بفترة كافية لإتاحة الفرصة أمام المصنعين والمستوردين لاستيفاء الشروط والمتطلبات التي حددتها اللائحة، كما عقدت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية للتدرب على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.

وبين أن اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل هي واحدة من 17 لائحة أصدرتها الهيئة مؤخراً في إطار جهودها لترجمة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات “سليم”، الذي يحتوي على عدد من المشاريع التي تهدف في مجملها لرفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي.