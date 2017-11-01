صراحة – محمد المحسن : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بحادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك ، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات ، وإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي ، معربين لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ومؤكدين على أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيويورك ، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة نيويورك ، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف ، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق ” .