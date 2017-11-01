صراحة – خالد الحسين : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم الخطة الاستراتيجية الأولى لجامعة شقراء (2020) ، بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ومعالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

واطلع سموه على عرض موجز عن مراحل إعداد الخطة والأهداف الاستراتيجية التي حددتها لتحقيقها خلال مدة تنفيذها التي تتلقي في مجملها مع رؤية المملكة 2030.

وعبر سموه عن سعادته بما شاهد من أهداف واستراتيجيات تضمنتها خطة جامعة شقراء والتي تعنى بتنمية وتطوير مستوى التعليم الجامعي لدى أبناء الوطن , وأكد على التطلع لرؤية ما ستخرج به من برامج تستهدف تطوير أحد مؤسسات التعليم الجامعي بما يخدم أبنائنا الطلاب والطالبات.

من جهته، أوضح معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أن الخطة جاءت تجسيداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله على دعم التعليم العام والجامعي بشكل سخي وكان من ضمن تلك الجامعات جامعة شقراء.

وقال : نتطلع في جامعة شقراء لصناعة كوادر مؤهلة ومدربة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتفي بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإثراء حركة البحث العلمي وتطويره بما يلبي قضايا المجتمع واحتياجات التنمية.

وأضاف أن عملية إعداد الخطة تضمنت خمس مراحل جاءت على النحو التالي التهيئة والإعداد التخطيط وتشخيص واقع الجامعة تحليل واقع جامعة شقراء بناء التوجهات العامة للخطة مراجعة وتحكيم الخطة وجاءت هوية جامعة شقراء وفق خطتها الأولى هي التميز في التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، و رسالتها في تقديم تعليم وبحث علمي متميز يخدم المجتمع من خلال كوادر مؤهلة وأنظمة فاعلة وبيئة جاذبة وشراكات رائدة فيما جاءت أهدافها الاستراتيجية في تطوير هيكلة الكليات والبرامج الأكاديمية وارتباطها بسوق العمل، تطوير الموارد البشرية، تعزيز ارتباط الجامعة وأبحاثها العلمية بقضايا المجتمع المحلي، تطوير البيئة التقنية وتحسين وسائل الاتصال في الجامعة، تحسين البنى التحتية والخدمات المساندة، التمحور حول الطالب وتطوير بيئة وعمليات التعليم والتعلم، تحقيق مستويات عالية من الجودة في الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية.

يجدر بالذكر أن جامعة شقراء تضم 24 كلية موزعة على تسع محافظات وهي شقراء الدوادمي القويعية عفيف ضرماء المزاحمية ثادق حريملاء ومرات ومركز ساجر، وحظيت بإنشاء ثلاث مدن جامعية للطلاب وستة مجمعات أكاديمية للطالبات تضم أكثر من 35 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم الجامعي على يد أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس .