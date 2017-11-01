صراحة – نواف العايد : عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس بيترو بريشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة وأوكرانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا جديع بن زبن الهذال.

كما حضرها من الجانب الأوكراني، معالي رئيس الديوان الرئاسي إيهور رينين، ومعالي وزير الخارجية بافلو كليمكين، ومعالي وزير الدفاع ستيبان بولتوراك، ومعالي نائب رئيس الديوان الرئاسي كوستيانتين ييليسييف، ومعالي أمين المجلس الوطني الاستثماري بوريس لوجيكن، ومفوض الرئيس لشؤون شعب تتار القرم مصطفى جيميليف، وسفير أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف.