صراحة – خالد الحسين : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك، وسفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو اوكودا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد، كلا على حده.

وجرى خلال الاستقبالات استعراض مسارات التعاون بين المملكة وتلك البلدان في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالات معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.