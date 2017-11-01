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وزير الخارجية يبحث مع نظيرة الاوكرانى العلاقات الثنائية بين البلدين

01/11/2017 8:55 م | المحليات | 0 تعليقات

 

صراحة – فيصل القحطاني : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أوكرانيا بافلو كليمكين، وذلك في مقر إقامة رئيس جمهورية أوكرانيا الذي يزور المملكة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا جديع بن زبن الهذال.

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