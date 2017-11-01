صراحة – نواف العايد : التقى وزير التعليم د.أحمد العيسى اليوم بوزير التربية والتعليم التونسي د.حاتم بن سالم وذلك على هامش المؤتر العام لليونسكو في باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية المشتركة بين البلدين وتحديد التوجهات التي يجب أن يتم إتباعها لتكثيف الحضور المميز في اليونسكو والتمثيل في اللجان المهمة وأهمية تقديم الدعم اللوجستي لمكتبي المندوبين الدائمين لكلا البلدين في اليونسكو وفق آلية تخدم العمل العربي المشترك.

من جانبه أكد معالي د. احمد العيسى أن التعليم في تونس هو أحد النماذج التعليمية العربية والدولية اللافتة والتي تحظى بعناية القيادة التونسية، مشيداً بجهود تونس في احتضان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعملها الدؤوب لتحسين أدائها بما ينسجم مع جهود المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، مؤكداً استمرار دعم المملكة الدائم للمنظمتين العربية والدولية لتحقيق المزيد من العمل الرامي لتطوير العمل التعليمي والتربوي والثقافي.

وأشار معالي وزير التعليم التونسي خلال اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات التعليمية وعرض تجربة الوزارتين في نشر التعليم في المناطق الصحراوية النائية إضافة إلى تنظيم زيارات طلابية بين البلدين.

وأثنى معالي الوزير التونسي على رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة والتي وضعت التعليم واحداً من أهم أهدافها.

حضر اللقاء معالي مدير جامعة الطائف د.حسام زمان وسعادة المندوب الدائم التونسي اليونسكو الدكتور غازي غريري وسعادة المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو د.ابراهيم البلوي وسعادة المستشار والمشرف العام على الادارة العامة للتعاون الدولي د.سالم المالك.