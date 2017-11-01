صراحة – الرياض : تعادل فريق الهلال مع نظيره الشباب بهدف لكل منهما اليوم في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسجل للهلال البرازيلي كارلوس إدواردو بالدقيقة 47 ، ثم أدرك الشباب هدف التعادل عن طريق لاعبه خالد كعبي بالدقيقة 68 رافعا رصيد فريقه إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر ، فيما ارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر .

وفي لقاء آخر حقق فريق الاتحاد فوزاً مهماً على الاتحاد بهدفين مقابل هدف ، حيث سجل للاتحاد محترفه التونسي أحمد عكاشي بالدقيقة 52 ، وعوض خريص بالدقيقة 93 ، وسجل هدف الفتح لاعبه حمد الجهيم بالدقيقة 75 .

وبذلك يتقدم الاتحاد إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة ، وتوقف رصيد الفتح 12 نقطة بالمركز الثامن .