صراحة – وكالات : تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة يوم لأربعاء سجلت خلالها أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ثم تراجعت عنها بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا في مخزونات الخام أقل كثيرا مما أورده معهد البترول الأمريكي.

وفي حين أغلق النفط منخفضا فإن خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط كليهما ظلا قرب أعلى مستوياتهما منذ يوليو تموز 2015 مع حصول الأسواق على دعم من تراجع في الإمدادات العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لإنخفاض قدره 1.8 مليون برميل لكنه أقل من حجم الهبوط البالغ 5.1 مليون برميل الذي أورده تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 45 سنتا أو ما يعادل 0.74 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.49 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 8 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 54.30 دولار للبرميل.

وقبيل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة كانت عقود برنت يجري تداولها عند أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2015 بفعل بيانات تظهر أن أوبك حسنت بشكل كبير إلتزامها بالمستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإمدادات واعتقاد واسع بأن روسيا ستظل طرفا في الاتفاق.