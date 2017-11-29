وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية البلغارية

صراحة – واس : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية البلغارية ايكاتيرينا زاخاريفا، وذلك في مقر إقامة دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الاقتصادية عادل مرداد، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.