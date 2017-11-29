لجنة أمنية يمنية يؤكد أن الأعمال الإرهابية تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة

صراحة – واس : قالت اللجنة الأمنية والعسكرية في عدن اليمنية : إن الأعمال الارهابية التي تشهدها المحافظة وبعض مناطق البلاد، تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية.

وأشارت في اجتماع استثنائي عقدته برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر للوقوف أمام تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة المالية بعدن، اليوم، أن الحكومة سوف تعمل بكل ثبات وعزم على محاربة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه وستعمل على مطاردة عناصره اينما وجدت .

ولفتت إلى أن هناك توجيهات رئاسية تقضي بالبدء الفوري بتنفيذ الخطة الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والخاصة وأمن وسلامة المواطنين ومواجهة العمليات الإرهابية .

وأكد البيان، وفقاً ” لوكالة الأنباء اليمنية ” أن الإنفجار الذي استهدف مبنى وزارة المالية لن يثني الحكومة عن مواصلة جهودها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، داعياً الجميع إلى وحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية لتخطي ما حدث وعدم تكراره في المستقبل وتشديد الإجراءات الأمنية على جميع المنشآت الحكومية والخاصة وحماية أمن واستقرار المواطنين .