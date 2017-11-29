معرض “هابيتات” يواصل فعالياته

صراحة – واس : واصل المعرض السعودي الثالث للعقار والبناء والأثاث والديكور “هابيتات 2017 “، الذي يمتد 5 أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة عقارية ومؤسسة مختصة بالبناء والأثاث والديكور، فعالياته وبرامجه وأنشطته وذلك بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة.

وتوافد للمعرض مئات الزوار الذي يحوي بين جنباته آخر ما توصلت إليه التقنيات والمنتجات في العملية الإنشائية، ويسلط الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات معدات التشييد والبناء ومواد التشطيب، وتقنيات الهندسة المدنية والتقنيات الخرسانية والفولاذ، وخدمات إدارة العقار.

ويقدم المعرض للزوار مجموعة من الدورات والندوات وورش العمل التي تعنى بالعقار والبناء والأثاث والديكور، والتي يقدمها عدد من المتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص.