عريقات : المطلوب إنفاذ الارادة لإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين

صراحة – واس : أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني كسائر شعوب العالم يتعلق بالقيم الاساسية المشتركة التي تعاقدت عليها دول وشعوب العالم وتعاهدت فيها من أجل الدفاع عن السلام وقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان وتحمل المسؤوليات.

وأوضح عريقات في بيان له، اليوم أنه ليس المطلوب من هذه الدول إنتاج مواقف وبيانات لفظية تضامنية جديدة وإنما اتخاذ خطوات ملموسة كفيلة بترجمتها وإنفاذها عملياً، والخروج عن دور الشاهد على التاريخ ولعب دور حقيقي في صنعه.

ودعا دول العالم إلى ترجمة اعترافها بحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد سيادتها واستقلالها على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة 194.

وشدد عريقات على أن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو تصاعد الإرادة الإنسانية الدولية والمد التضامني الشعبي والإنساني مع شعبنا وقضيته العادلة باعتبارها أهم ادوات الدعم السياسي والشعبي التي تعمل على الكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي للعالم وفضح حجم الخروقات الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي التي ترتكب في أرض فلسطين.