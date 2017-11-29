الصين تؤكد استعدادها للتعاون مع أمريكا لتسوية الأزمة النووية الكورية

صراحة – وكالات : أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداد بكين التعاون مع واشنطن وجميع الأطراف المعنية بتسوية الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، من خلال الحوار والمحادثات السلمية.

وقال الرئيس الصيني خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إن “الصين جاهزة لدعم التواصل مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية، والعمل سويا لتقديم حل للمشكلة النووية الكورية”.

وأكد جين بينغ أن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، والحفاظ على السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا، يبقى هدف الصين الذي لا يتزعزع.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت ليلة الثلاثاء أن صاروخ ” هواسونغ-15″ الباليستي العابر للقارات الذي اختبر بنجاح يستطيع حمل رأس نووي ثقيل جدا وضرب كامل براري القارة الأمريكية.

وحسب التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي فالصاروخ الجديد هو الأقوى في ترسانة الصواريخ المتوفرة لدى بيونغ يانغ، وقال إنه قطع مسافة 950 كم خلال 53 دقيقة ووصل إلى ارتفاع 2781 ميلا ( 4475 كيلومترا).

وقال الرئيس الأمريكي إن عقوبات رئيسية إضافية ستفرض على كوريا الشمالية.