حالة الطقس: سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق بالمملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناَ للسحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ) مع تكون للضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .