واشنطن تطلب من بكين قطع إمدادات النفط عن كوريا الشمالية

صراحة – وكالات : قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن بلادها طلبت من الصين قطع إمدادات النفط عن كوريا الشمالية محذرة من أن النظام الكوري الشمالي سيشهد دمارا تاما ”إذا ما أتت الحرب“.

وأضافت هالي أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس ”لم نسع أبدا لحرب مع كوريا الشمالية، وما زلنا إلى اليوم لا نسعى لذلك. فإن أتت الحرب فسيكون ذلك بسبب استمرار الأعمال العدائية كتلك التي شهدناها أمس“ مشيرة إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم الثلاثاء.

كما التقى جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة بمندوب كوريا الشمالية جا سونج نام يوم الأربعاء وأبلغه بأن على بلاده ”الكف عن القيام بأي خطوات أخرى مزعزعة للاستقرار“.

وقال فيلتمان أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن التجربة الصاروخية الجديدة ”خلال اللقاء شددت على أنه ما من شيء أخطر على السلام والأمن في العالم مما يحدث الآن في شبه الجزيرة الكورية“.

وتخضع بيونجيانج لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.