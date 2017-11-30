ماكرون يدعو لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا

صراحة – وكالات : أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي قد يدعم “عمليات أمنية وعسكرية” وفرض عقوبات شخصية من أجل مكافحة تجارة البشر في ليبيا.

وقال ماكرون في حديث لقناة “فرانس 24” على هامش القمة الإفريقية الأوروبية في أبيجان بساحل العاج الأربعاء، “نبحث مبادرة متعلقة بإجراء عمليات محددة للشرطة والجيش على الأرض من أجل تدمير شبكات تجار البشر”.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحديث لا يدور عن بدء حرب لأن هناك مؤسسات دولة في ليبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء “عملية أمنية معززة”.

كما دعا ماكرون إلى تحديد أسماء الأشخاص المسؤولين عن تجارة البشر لفرض عقوبات شخصية عليهم ومن ثم محاكمتهم.

من جهة أخرى توصلت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية الأوروبية في أبيجان إلى اتفاق حول تشكيل لجنة عمل مشتركة لحماية اللاجئين والمهاجرين، خاصة في أراضي ليبيا.