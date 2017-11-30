بنقطة الوحدة يخطف صدارة الطائي

صراحة – مدحت الاحمد : شهدت الجولة ١٢ من دوري اﻷمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى إعتلاء الوحدة الصدارة بعد تعادله السلبي مع هجر مستفيدا من تعثر الطائي بالخسارة من العروبة ليتساويان بـ٢١ نقطة متقدما الوحدة بفارق اﻷهداف وتساوى معهم الحزم واحتل ثالث الترتيب بفارق اﻷهداف وذلك بعد فوزه على النجوم بهدفين نظيفين.

وانتهت ٣ مباريات في الجولة بالتعادل و٥ بفوز أحد الفريقين ، واستطاع المهاجمون تسجيل ٢٥ هدف بمعدل أكثر من ٣ أهداف للمباراة الواحدة ، وشهدت الجولة أكبر نتيجة بالدوري في مباراة القيصومة والكوكب والتي انتهت بفوز الأخير ٦/٤.

وتقام يوم الثلاثاء واﻷربعاء القادمين مباريات الجولة ١٣.