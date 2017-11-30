بلدية بارق تكمل استعداداتها لموسم الأمطار

صراحة – محمد المحسن : أكملت إدارة التشغيل والصيانة التابعة لبلدية محافظة بارق , استعداداتها لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام القادمة، من خلال أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أرجاء المحافظة والمراكز التابعة لها ، تحسبا لأي تجمعات للمياه قد تعطل حركة المركبات في الطرق المحورية والشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن أعمال فرق الصيانة تركزت في الأماكن الحيوية التي تتراكم فيها مياه الأمطار, والمواقع المنخفضة في بعض القرى والبلدات التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

ونوه رئيس البلدية على ضرورة إغلاق جميع المناهل وغرف الصرف الصحي وغرف التفتيش وردم الحفر، والقيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل، والتأكيد على الجهات الرقابية تطبيق أقصى الغرامات على المخالفين للتعليمات بهذا الخصوص، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ، والاستباقية في أخذ الاحتياطات والإجراءات، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن سلامة المواطن والمقيم .