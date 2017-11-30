روسيا تدعو واشنطن وسول لعدم إجراء تدريبات عسكرية في ديسمبر

صراحة – وكالات : طالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كوريا الشمالية بوقف تجاربها الصاروخية والنووية كما دعا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لعدم إجراء تدريبات عسكرية في ديسمبر كانون الأول قائلا إنها ”ستشعل موقفا متفجرا بالفعل“.

صاروخ باليستي كوري شمالي بصورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأربعاء (صورة لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل. يحظر استخدامها في كوريا الجنوبية كما يحظر إعادة بيعها)

وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء ”إننا نطالب بقوة كل الأطراف المعنية بوقف سلسلة التوتر هذه“.

ومضى قائلا ”من الضروري التراجع خطوة للوراء وتدبر عواقب كل تحرك“.

وكان الكرملين قد قال يوم الأربعاء إن أحدث تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات أجرتها كوريا الشمالية ستزيد التوترات في المنطقة وستبعد جميع الأطراف المعنية عن النقطة التي يمكن فيها بدء التوصل لتسوية بشأن الأزمة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين إن موسكو تأمل أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالهدوء مضيفا أن هذا ضروري لتفادي أسوأ سيناريو في شبه الجزيرة الكورية.