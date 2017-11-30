هيئة السياحة تكرم سفير البرتغال لإعادته قطعة أثرية

صراحة – الرياض : كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السفير البرتغالي في الرياض السيد مانويل كارفهالو، لمبادرته بإعادة قطعة أثرية وطنية للهيئة.

وقام الأستاذ عبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، بتسليم السفير البرتغالي في مقر السفارة أمس الثلاثاء شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة تقديرا لجهوده باستعادتها والمحافظة عليها.

والقطعة التي أعادها السفير البرتغالي هي عبارة عن رأس سهم حجري صغير يعود الى العصر الحجري الحديث، مصنوع بدقة متناهية وجميلة، عثر عليه في حفيرة نساح غرب مدينة الرياض.

وقد اعتادت الهيئة على تكريم المواطنين والأجانب الذين يقومون بإعادة قطع أثرية للهيئة، وخصصت معرضا للقطع المستعادة وسجلا لمعيدي القطع في معارض ملتقى آثار المملكة وكرمت عددا من معيدي الآثار في حفل افتتاح الملتقى.