توفير خدمة فحص صمامات وعضلة القلب والشرايين بوحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى رفحاء المركزي

صراحة-رفحاء:أعلنت صحة الحدود الشمالية أنه تم استحداث وإضافة فحص جهاز الرنين المغناطيسي لصمامات القلب وعضلة القلب والشرايين التابعة له بوحدة الرنين المغناطيسي في قسم الأشعة في مستشفى رفحاء المركزي ذو السعة السريرية 100سرير.

ويتميز فحص الرنين المغناطيسي بمزايا عديدة منها إمكانية التصوير في أي زاوية من أجزاء القلب بدون استخدام الإشعاعات الضارة ,ويعطي صوراً واضحة وأكثر دقة عن وجود عيوب خلقية بالقلب ، مع إمكانية تمييز أنسجة أعضاء القلب المختلفة ، كما يعطي تفاصيل كثيرة للقلب من حيث التغيرات المرضية في شكل وهيكل وبطانه غرف القلب المختلف وهو وسيلة تشخيص دقيقة وآمنه للحوامل والمرضى دون وجود آثار جانبية مؤثر مثل وسائل التشخيص الأخرى للقلب حيث يستخدم الرنين المغناطيسي للكشف عن الأمراض التشريحية وأمراض وظائف حجرات القلب , وكذلك أمراض الصمامات ولتحديد كمية الدم المتدفق عبر الأوعية الدموية وغشاء التامور .